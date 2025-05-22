Римские дороги в Англии использовались более тысячи лет после падения Империи

Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Archaeological Science, дороги, построенные римлянами в Британии, продолжали активно использоваться для путешествий и торговли в Средние века — даже спустя тысячу лет после распада Римской империи.
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