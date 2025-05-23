Москва под защитой: удары «Гераней» и «Искандеров» сорвали ракетную атаку ВСУ Юлия СоколоваВ ночь на понедельник российские Вооружённые силы провели масштабную и высокоточные удары по критически важным объектам украинской военной инфраструктуры.
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