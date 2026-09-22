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Бизнес журнал. Урал

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Уральский политолог объяснил феномен «Новых людей» на выборах в Свердловской области

Уральский политолог объяснил феномен «Новых людей» на выборах в Свердловской области

«Единая Россия» осталась доминирующей силой, но «Новые люди» забрали протестный электорат — с политологом Андреем Русаковым поговорили об итогах выборов в Свердловской области.

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