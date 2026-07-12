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Аргументы и Факты

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ВС РФ поразили грузы военного назначения в Одесской области

ВС РФ поразили грузы военного назначения в Одесской области

В ночь на 12 июля Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам на территории Украины с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования, а также ударных беспилотников.

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