ВС РФ поразили грузы военного назначения в Одесской области

В ночь на 12 июля Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам на территории Украины с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования, а также ударных беспилотников.
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