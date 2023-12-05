Politico: США работают над планом по переходу Газы под контроль Палестины

Представители администрации американского лидера Джо Байдена с октября работают над многоэтапным планом перехода сектора Газа под контроль палестинских властей после окончания войны Израиля и палестинского движения ХАМАС, сообщили в газете Politico со ссылкой на двух чиновников.
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