Неизвестной формы жизни внутри мрамора и известняка

В обширных и засушливых ландшафтах Намибии, Омана и Саудовской Аравии группа исследователей обнаружила ряд своеобразных структур в мраморных и известняковых образованиях, происхождение которых, похоже, не соответствует известным геологическим процессам.
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