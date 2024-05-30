🕌 Крымские мусульмане отправляются в Мекку, чтобы совершить одно из обязательных предписаний Корана — хадж Цель шестидневного паломничества — воссоединиться в своей вере и поклониться Всевышнему.
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🕌 Крымские мусульмане отправляются в Мекку, чтобы совершить одно из обязательных предписаний Корана — хадж Цель шестидневного паломничества — воссоединиться в своей вере и поклониться Всевышнему.