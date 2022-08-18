Кулеба назвал поставки оружия Украине "лучшим вложением" в безопасность Европы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, одной из главных тем переговоров стал вопрос продолжения военной поддержки Киева со стороны Вашингтона, а также других государств.