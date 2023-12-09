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Полянский: США на заседании СБ ООН вынесли смертный приговор тысячам человек

Американские власти вынесли смертный приговор тысячам мирных граждан в Израиле и Палестине, когда они цинично заблокировали в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проект резолюции о немедленном прекращении огня в зоне ближневосточного конфликта.

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