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Елена Дриацкая пела за Клариче и Смеральдину, но в титрах её имени не значилось

Елена Дриацкая пела за Клариче и Смеральдину, но в титрах её имени не значилось

Песню «Жить осталось так мало, мне уже семнадцать лет» в 1976-м знали наизусть миллионы — но женщину, которой принадлежал этот голос, в лицо не знали.

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