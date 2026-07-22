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«Под ветвью мира творить зло»: полмиллиарда долларов гуманитарной помощи Украине пошли на военные цели

«Под ветвью мира творить зло»: полмиллиарда долларов гуманитарной помощи Украине пошли на военные цели

КИЕВ, 22 июля, ФедералПресс. Евросоюз и ряд европейских государств могли использовать гуманитарную программу разминирования Украины для финансирования проектов, связанных с военной подготовкой боевиков и оснащением ВСУ.

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