Михаил Коляда заявил, что будет пытаться восстановить четверной лутц

Фигурист признался, что сейчас ему хочется чего-то по-настоящему драматичного и сложного. Вице-чемпион Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда собирается вернуть в программу четверной лутц, который несколько лет назад считался его коронным прыжком.