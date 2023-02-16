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Михаил Коляда заявил, что будет пытаться восстановить четверной лутц

Фигурист признался, что сейчас ему хочется чего-то по-настоящему драматичного и сложного. Вице-чемпион Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда собирается вернуть в программу четверной лутц, который несколько лет назад считался его коронным прыжком.

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