"Спартаку" отказали в переигровке финала Суперкубка с "Зенитом"

РИА Новости/Григорий Соколов Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отклонил требование московского "Спартака" о переигровке матча за Суперкубок России против петербургского "Зенита".
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