Невидимый фронт: как теракт превращается в охоту за данными очевидцев

Современная война давно вышла за пределы полей сражений и перетекла в цифровое пространство, где информация становится оружием не менее страшным, чем взрывчатка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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