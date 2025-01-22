Трамп ограничил право нелегалов оставаться в США в поисках убежища

Право нелегальных мигрантов, попавших на территорию Соединенных Штатов через южную границу, оставаться в стране под предлогом поиска убежища ограничено по решению президента Дональда Трампа, сообщает 22 января пресс-служба Белого дома.
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