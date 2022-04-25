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Настоящий полковник! Президент ФХР Владислав Третьяк вчера отметил 70-летие

Настоящий полковник! Президент ФХР Владислав Третьяк вчера отметил 70-летие

ХОККЕЙ. Юбилей легенды Среди многочисленных поздравлений президенту Федерации хоккея России, трехкратному олимпийскому чемпиону Владиславу Третьяку одно из самых профессиональных было от главного тренера СКА Романа Ротенберга.

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