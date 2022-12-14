Смоленск 2.0

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  • Вовладар Даров
    Владимиру Оробей зачёт!!!!)))) Верно подметил, русский язык совсем забыли, на буссурманском глаголят со смаком,с этог...На Смоленщине впе...
  • Владимир Оробей
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  • Taurus Zmei
    Удивительно, но вселяет надеждуСмоленский губерн...

Под Смоленском после жалобы в прокуратуру починили мост

Под Смоленском после жалобы в прокуратуру починили мост

Работники Гагаринской прокуратуры обязали администрацию починить путепровод через реку. Во вторник, 13 декабря, Гагаринская районная прокуратура обратила внимание на жалобы жителей по поводу ненадлежащего состояния моста через реку Большая Гжать.

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