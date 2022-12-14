Под Смоленском после жалобы в прокуратуру починили мост

Работники Гагаринской прокуратуры обязали администрацию починить путепровод через реку. Во вторник, 13 декабря, Гагаринская районная прокуратура обратила внимание на жалобы жителей по поводу ненадлежащего состояния моста через реку Большая Гжать.
Работники Гагаринской прокуратуры обязали администрацию починить путепровод через реку. Во вторник, 13 декабря, Гагаринская районная прокуратура обратила внимание на жалобы жителей по поводу ненадлежащего состояния моста через реку Большая Гжать.
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