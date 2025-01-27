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Суд отклонил: Dj Smash не смог оспорить отказ в регистрации товарного знака

Суд отклонил: Dj Smash не смог оспорить отказ в регистрации товарного знака

Андрей Ширман, известный своими хитами и активной деятельностью в музыкальной индустрии, решил зарегистрировать товарный знак, который, по его мнению, должен был укрепить его бренд и защитить его права в условиях растущей конкуренции.

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