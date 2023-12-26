ВС РФ пошли в глубокий прорыв после освобождения Марьинки: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 26 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 26 декабря 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Авдеевском направлении: Российские подразделения продолжают бои внутри Степового, и в посадках с северной и южной сторон.