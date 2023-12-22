22 декабря 2023 года состоится заседание окружной избирательной комиссии Бобруйского-Ленинского избирательного округа № 78.

22 декабря 2023 года в 16.30 по адресу г. Бобруйск, ул.Советская, 78, каб.113, состоится заседание окружной избирательной комиссии Бобруйского-Ленинского избирательного округа № 78Повестка заседания: О регистрации инициативных групп .
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