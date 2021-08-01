Александр Носович: Лукашенко уйдет в отставку в результате экономического кризиса

Действительно ли руководство России боится ухода Александра Лукашенко и смены власти в Белоруссии? Может ли она тогда попасть под западное влияние? Или всё наоборот? Как могут развиваться события? На все эти и многие другие вопросы ведущей Pravda.
Действительно ли руководство России боится ухода Александра Лукашенко и смены власти в Белоруссии? Может ли она тогда попасть под западное влияние? Или всё наоборот? Как могут развиваться события? На все эти и многие другие вопросы ведущей Pravda.
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