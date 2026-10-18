Washington Post: “Democratic voters and activists find themselves in an odd position less than three weeks before elections that they have been anticipating since Donald Trump won the presidency two years ago.
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