Продажи Apple в День холостяка в Китае оказались ниже прошлогодних

Продажи Apple в День холостяка в Китае оказались ниже прошлогоднихВ этом году американская корпорация Apple продала меньше смартфонов во время китайского Дня холостяка, поскольку столкнулась с давлением со стороны «аномально большого» количества конкурирующих телефонов, пишет Reuters со ссылкой на данные Counterpoint Research.