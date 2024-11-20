Продажи Apple в День холостяка в Китае оказались ниже прошлогодних

Продажи Apple в День холостяка в Китае оказались ниже прошлогоднихВ этом году американская корпорация Apple продала меньше смартфонов во время китайского Дня холостяка, поскольку столкнулась с давлением со стороны «аномально большого» количества конкурирующих телефонов, пишет Reuters со ссылкой на данные Counterpoint Research.
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