Предотвращен теракт в одной из школ Донецка

ФСБ предотвратила теракт в школе в Донецке, 13 апреля сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР. Сообщается, что сотрудниками ФСБ был задержан подросток, который планировал изготовить и взорвать две самодельные бомбы в здании школы № 14 в Донецке.