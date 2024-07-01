Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"А с какого перепугу?": Русских хотят обязать быть "по гроб жизни" признательными мигрантам. Реакция последовала незамедлительно

"А с какого перепугу?": Русских хотят обязать быть "по гроб жизни" признательными мигрантам. Реакция последовала незамедлительно

Русских хотят обязать быть "по гроб жизни" признательными мигрантам. Реакция на предложение из Средней Азии последовала незамедлительно: "А с какого перепугу?" Уполномоченный по правам человека в Киргизии Джамиля Джаманбаева, выступая на юридическом форуме в Петербурге, внесла несколько предложений, которые касаются условий пребывания киргизских мигрантов в России.

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