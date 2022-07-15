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Что случилось в мире за ночь, 15 июля: главные новости «Известий»

Что случилось в мире за ночь, 15 июля: главные новости «Известий»

В ночь на 15 июля, в России и мире произошли следующие важные события: президент РФ Владимир Путин отметил роль «Славянского базара» в гуманитарном сотрудничестве, в Белгородской области дрон сбросил взрывное устройство на библиотеку, выжившего в шахте «Распадская-Коксовая» горняка наградили медалью, Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового и химического секторов РФ, умерла первая жена Дональда Трампа, сам Трамп объявил о намерении участвовать в выборах президента США 2024 года, в Гондурасе убили сына экс-президента страны Лобо, отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики продлили.

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