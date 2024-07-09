Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Если в Крыму гражданских нет, значит в Киеве тоже...

Если в Крыму гражданских нет, значит в Киеве тоже...

Автор: Алексей Живов  В Киеве и других городах местные власти рассказывают о сопутствующих жертвах.

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Комментарии
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epobedimski
В Газе ,действительно,живут одни террористы,поэтому ни одна арабская страна не хочет их приютить.А потом они всегда прикрывают свои штабы гражданским населением. Израиль всегда предупреждает,чтобы прятались перед бомбежкой ,да террористы их не пускают!
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13 час.
Виктор Шилин
от ты тварь...
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13 час.
александр муравьев
Не хотят только потому что это даст возможность избавиться от арабского населения и захватить оставшиеся земли. Нетаньяху и не скрывал подобных планов. А евреи сейчас показали свою истинную сущность. То что они убийцы похлеще &quot;Хамас&quot; который, кстати, они сами  и создали.
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12 час.

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