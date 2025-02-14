Татарстанских водителей предупредили о метелях и сильном ветре

В Татарстане ожидаются метель и сильный ветер. Руководитель пресс-службы Госкомпании «Автодор» Мария Лапшина сообщила ГТРК «Татарстан», что водителям следует быть предельно внимательными и осторожными: «В субботу циклон принесет снегопады, метели и сильный ветер в Республику Татарстан.
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