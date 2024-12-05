Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 888 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия
    Получается , что у нас в стране , из всех профильных силовиков и чиновников, только один Бастрыкин жестко стоит на ох...Бастрыкин заинтер...
  • Елена Смирнова
    а вы хотите, чтобы как по мановению волшебной палочки?Ждали "кадровых ч...
  • Елена Смирнова
    меня очень смутило, что наставником у него был губернатор ПитераЖдали "кадровых ч...

Игорь Левитас: Куда пропали все северокорейцы, или Врать тоже надо уметь

Игорь Левитас: Куда пропали все северокорейцы, или Врать тоже надо уметь

Какое там число на календаре? Ага, 3 декабря! Как быстро летит время! За ним не угонишься! А вы знаете, за чем не может угнаться время? За ложью или, как нынче принято говорить, за фейками украинских и западных СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх