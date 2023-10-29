Автомобиль — не роскошь: в Миллеровском районе зарегистрировано 65 000 автомобилей

Насколько изменился транспортный поток в Миллеровском районе, как организовано управление и кто чаще всего нарушает правила дорожного движения, рассказал начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Миллеровскому району капитан полиции С.
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