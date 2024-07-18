БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«НАС ПРОДАЛИ КАТАРУ?» СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЗАЧЕМ В ПАРИЖ ВОШЛИ ВОЙСКА МУСУЛЬМАНСКОГО ЭМИРАТА

«НАС ПРОДАЛИ КАТАРУ?» СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЗАЧЕМ В ПАРИЖ ВОШЛИ ВОЙСКА МУСУЛЬМАНСКОГО ЭМИРАТА

В столице Франции неспокойно. Вот-вот на пороге объявятся польские силовики и многочисленные сотрудники Интерпола, а катарские армейцы уже в Париже.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Все, Францию полностью оккупировали исламисты, тоже самое будет с Россией.
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16 час.

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