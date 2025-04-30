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Иноземцы влепили 91-летнему деду прямо в автобусе за замечание, водитель решил вмешаться, ему тоже досталось

Иноземцы влепили 91-летнему деду прямо в автобусе за замечание, водитель решил вмешаться, ему тоже досталось

Avia.pro - СМИ наткнулась на статью с видео из Самары. На кадрах — двое пьяных мужчин, которых называют «иноземцами», устраивают дебош в автобусе.

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Комментарии
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Сергей Ульмасов
Всю эту мигрантскую падаль нужно на зону лет на 5 минимум, затем депортация после полной конфискации
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3 час.
Vladimir Lioubimcev
ВЫДВОРЯТЬ этих тварей нужно из России,  без права въезда на сто лет.
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2 час.
Зоя Гольдштаб
Да к нам приехали преступники и сколотили здесь кишлачные ОПГ,неужто неясно? И баб своих сюда приволокли!!!!!!
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1 час.
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