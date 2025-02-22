Зимние сюрпризы: прогноз погоды на конец февраля и начало марта

Центр европейской части России в начале следующей недели ждет морозная погода. Ближе к выходным температура воздуха повысится на 6-7 градусов, а в первые дни марта и вовсе будет на 1-2 градуса выше нормы.
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