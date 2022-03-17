Деукраинизация Донбасса. Пушилин изменил топонимику населенных пунктов ДНР

redactor 2022-03-17T05:15:22+0300 01.01.1970 Наименования площадей, проспектов, улиц и другие географические объекты в освобожденных населенных пунктах ДНР будут носить названия, существовавшие до даты проведения референдума о независимости.
redactor 2022-03-17T05:15:22+0300 01.01.1970 Наименования площадей, проспектов, улиц и другие географические объекты в освобожденных населенных пунктах ДНР будут носить названия, существовавшие до даты проведения референдума о независимости.
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