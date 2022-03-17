Berg PRESS

525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коська
    Может УЖЕ пора реанимировать ЧЕТВЕРТОЕ УПРАВЛЕНИЕ КГБ СССР, А????Украинские беженк...
  • Ромка
    Байден,Шольц,Макрон кто там еще ? ?? Где ваша демократия,свобода слова, права человека ?где вы ? Женщина выразила сво...Одесситку арестов...
  • Ромка
    Давите бандеровских гадов...Гарнизон Маурипол...

Деукраинизация Донбасса. Пушилин изменил топонимику населенных пунктов ДНР

Деукраинизация Донбасса. Пушилин изменил топонимику населенных пунктов ДНР

redactor 2022-03-17T05:15:22+0300 01.01.1970 Наименования площадей, проспектов, улиц и другие географические объекты в освобожденных населенных пунктах ДНР будут носить названия, существовавшие до даты проведения референдума о независимости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх