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Неохотный ряд. Где сыновья депутатов Госдумы пережидают военные действия

Неохотный ряд. Где сыновья депутатов Госдумы пережидают военные действия

Каждый созыв Госдумы народные избранники и их подчиненные должны проходить службу на военных сборах в качестве офицеров запаса.

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Комментарии
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Иван Иванов
Неверов не элита а, барыга.
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47 мин.
ИИ
Иван Иванов
Саблин сссыкоыатый.
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46 мин.
Аркадий Цыганов
Это же слуги народные)))
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36 мин.

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