Балеарские пращники - первая корпорация наемников

Уже в древности специализированные отрасли стали играть большую роль в военном деле. Лучшие кавалеристы происходили из кочевых племен, которые половину жизни проводили верхом на лошадях, гоплиты всю жизнь обучались движению фаланг, а лучники постоянно тренировались в скорострельности и точности.
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