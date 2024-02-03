Балеарские пращники - первая корпорация наемников

﻿﻿Уже в древности специализированные отрасли стали играть большую роль в военном деле. Лучшие кавалеристы происходили из кочевых племен, которые половину жизни проводили верхом на лошадях, гоплиты всю жизнь обучались движению фаланг, а лучники постоянно тренировались в скорострельности и точности.