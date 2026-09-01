Банк России: топливный рынок станет стабильным и предсказуемым к октябрю

Ситуация на топливном рынке страны станет более прогнозируемой к октябрьскому заседанию совета директоров, который отвечает за ключевую ставку, заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов на брифинге журналистам 1 сентября на Восточном экономическом форуме.