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Банк России: топливный рынок станет стабильным и предсказуемым к октябрю

Банк России: топливный рынок станет стабильным и предсказуемым к октябрю

Ситуация на топливном рынке страны станет более прогнозируемой к октябрьскому заседанию совета директоров, который отвечает за ключевую ставку, заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов на брифинге журналистам 1 сентября на Восточном экономическом форуме.

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