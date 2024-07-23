В Госдуме поддержали инициативу МВД по созданию базы уехавших россиян

МОСКВА, 23 июля, ФедералПресс. Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что среди уехавших из страны россиян существуют те, кто готов участвовать в экстремистских акциях.
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