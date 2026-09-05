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Пенсионерка провалилась в квартиру этажом ниже из-за сгнивших перекрытий

Пенсионерка провалилась в квартиру этажом ниже из-за сгнивших перекрытий

Столичный суд защитил права пенсионерки из города Детчино Калужской области, которая чуть не погибла в собственной квартире из-за плохого состояния перекрытий .

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