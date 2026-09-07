Прокуратура нашла причину неприятного запаха в Киреевске

Причиной неприятного запаха стало отсутствие разработанных и согласованных с минсельхозом мероприятий по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A Препараты Семавик...
- МЗ В Алексинском рай...
- АС Администратор тул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым