В Подмосковье продают новый Opel, который 30 лет провел в Швейцарии

На сайте бесплатных объявлений появилась редкая полноприводная Vectra A-X Turbo. Речь идёт о спецверсии, которая была выпущена ограниченным тиражом: за неполные три года с конвейера Opel сошло 2252 экземпляра, из них с левым рулем меньше половины.