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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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39-летний Перри – 3-й среди самых возрастных игроков в истории НХЛ с дублем за один период в матче плей-офф. Старше были только Лидстрем и Селянне

39-летний Перри – 3-й среди самых возрастных игроков в истории НХЛ с дублем за один период в матче плей-офф. Старше были только Лидстрем и Селянне

Форвард «Эдмонтона» забросил 2 шайбы в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:4, 2-1).

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