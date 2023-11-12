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Экс-арбитр Итурральде о словах Переса про судейство: «Он не хочет понять, как работает ВАР. Этим он дискредитирует испанский футбол так же, как дело Негрейры»

Экс-арбитр Итурральде о словах Переса про судейство: «Он не хочет понять, как работает ВАР. Этим он дискредитирует испанский футбол так же, как дело Негрейры»

Вчера президент «Реала» заявил: «Доверие к турнирам подорвано. Никто не понимает, кто рисует линии при повторах и почему не показывают картину целиком при офсайдах.

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