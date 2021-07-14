Очевидно одно: Россия фактически была ограблена

Темы дняПолитикаОчевидно одно: Россия фактически была ограблена Что написал Путин и как его поняли широкие народные массы, то есть я Говорят первое впечатление – самое сильное.Вернуться к статье8512НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалера ЮшковНо у нас Москву мусульмане уже делят, Украина отрезанный ломоть.Юлия МасловаДа забудьте вы уже про Украину. Вы про Россию вспомните , реально мусульмане делят между собой. Добром это не закончится. Очередная драка выходцев со Ср.Азии в Кузьминках.Азербайджанцы преступления творят.А в ответ не просто тишина, предлагается мигрантов завозить чартерными рейсами .Для чего?WWaleryВаша тревога имеет под собой серьезные основания. Кончится все панктюркстаном в составе большей половины России, вся средняя Азия и Казахстан, Азербайджан и все это будет в руках Турции. И почти без танков и самолетов, только гибридная война...TFTatyana FedotovaКапиталисты вообще жадные, а уж российские младо капиталисты и говорить нечего, уж насколько жадны. и изворотливы. Это называется : ДОРВАЛИСЬ. Для того, чтобы больше себе любимым оставалось они платят копейки по сравнению с тем, сколько сами получают. Условия не предоставляют для работы нормальные. Плюют на работников. Поэтому уважающий себя россиянин ищет то, что получше. Сейчас молодые россияне молодцы не боятся искать, бросать, то , что не нравится. Не будут мучиться. А некоторые просто не будут напрягаться: какая зарплата - такая работа. Мигранты это совсем другое дело. Приезжают они не от хорошей жизни. Была бы возможность работы дома или в ЕС они бы в Россию и не поехали. В ЕС зарплаты выше и условия лучше. Но семьи им кормить надо, те , которые они на своей родине оставляют. Восточные мужчины в отличие от наших более ответственны и свято уверены, что это они должны содержать семью. Поэтому отправляют всё практически заработанное домой. Работают хорошо мигранты , стараются. Почему? Да , если будут плохо работать, то на их место их же соплеменников возьмут. Подпирают желающие приехать и работать. Так что , безысходность. Когда безысходность за любую работу хватаются. В 90-е научные сотрудники лестницы мыли, учителя на рынке торговали, инженеры машины перегоняли и ремонтировали. За любую работу брались. Нужно же было выживать. Вот и мигрантам нужно выживать и семьи свои из безысходности вытаскивать. Этим эти российские жадины предприниматели и пользуются. Мигранты работают, но недовольство тоже копят. Кстати , всё это приводит к межнациональным конфликтам и взаимной ненависти. Это приводит и к тому, что раздражение мигрантов выплескивается в изнасилованиях, разбоях, в вовлечение их в наркоторговлю и пропаганду всяких террористический учений. Короче, всё сложно. С людьми нужно обращаться по человечески. Если уж берете мигрантов, то не сталкивайте их с россиянами. Создайте условия достойные и для работы, и для жизни, и для отдыха. И в первую очередь нужно СВОИХ ЛЮДЕЙ БЕРЕЧЬ И ОБЕСПЕЧИВАТЬ РАБОТОЙ С ДОСТОЙНОЙ ОПЛАТОЙ ТРУДА! Платить по результату и вкладу. Честно платить. Не должно быть такой несправедливости. Эти сволочи получают миллионы ( я про хозяев), а работники - копейки. Дождутся экспроприаторы и прихватизаторы. Ох дождутся. Пружина сжимается. Отдача может быть в любой момент. Богачей бедные ненавидят везде и всегда. Почему многие стараются работать молодые он лайн? Да морд своих начальников идиотов видеть не хотят. Боятся не удержаться и в эту морду либо плюнуть, либо её расквасить. Тошнит от их лощеных самодовольных морд, кулака просящих.ИИринаВраги коммунистов всегда всё фальсифицируют ради выгоды в своих подлых и преступных целях . Так , враги коммунистов ,захватившие национальные республики СССР ,создали миф ,что эти республики существовали до Октябрьской революции в виде отдельных Государств ,а большевики их "оккупировали ". А Путин создал миф ,что Россия в составе СССР была отдельным Государством ,но большевики -коммунисты отняли у России территории ,и отдали их республикам СССР . Они все категорические отказываются признавать ПРАВДУ ,что они в свою антисоветскую /антикоммунистическую Перестройку захватили СССР , и поделили его между собой вопреки воле народа на референдуме о сохранении СССР чем сами признали ,что захват и расчленение ими СССР -это их преступление перед страной и народом .Алексей ПлаксинМадам.Историю надо просто знать.И лозунгами там не место.ИИринаВот именно ,надо знать настоящую историю своей страны и народа ,а не сфальсифицированную преступной антисоветско-русофобской кликой для оправдания захвата ею СССР с целью ограбления страны и народа .евгений кузинЗабыла галоперидол принять,придурошная?😉Владимир EвтушенкоЕсли вы такой уж знаток истории, то назовите корме Армении и части Грузии, да, ещё и Литвы республики СССР, к5оторые имели государственность до вхождения в состав РИ.Владимир EвтушенкоЗабыла галоперидол принять,придурошный поганец?Дмитрий Соловьевзато ты закинулся наркотой круто, да ? напоминаю про троцкистов... подумайАНГЕЛ АНГЕЛА что в России лучше???? Нищее население и голодомор и жизнь при коммунизме политиков, чиновников, олигархов и приближенного бизнеса к власти, создавшие себе льготы, привилегии и неприкосновенность... Ну если за взятки ввели статью по необходимости.... Вот так бы для народа, когда бабушку за сырок охрана так трясет что она богу душу отдает или за буханку сажают...WWaleryВЫ жили при Коммунистах? Треплешь языком с чужого патефона. Мразь...Николай ПоповВсё всегда познаётся только в сравнении... КОЩУНСТВЕННО-БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ ЧУЖЕРОДНЫХ И АЛЧНЫХ СИОНО-ПАРАЗИТОВ НА УКРАИНЕ! https://youtu.be/rDJ9tAOOV-8владимир мензерГрубовато, но по сути верно.Владимир EвтушенкоВы её не так поняли, она хотела сказать, что чиновники живут как при коммунизме.Дмитрий СоловьевЯ ЖИЛ, и дохрена народу жило.. ЗАТКНИСЬ, ПОГАНЬ.. а лучше на улице поспорь, тебе звездец настанетДмитрий Соловьевпри коммунизме скорее живет кучка приближенных к "трону"СергейОправдания воспаленного мозга того, кто стоял в развале и грабеже страны в первых рядах... Попытка отвлечь россиян от их бедствующего положения..Евгений Лобковты ещё не дома?Владимир EвтушенкоВошь лобковая, это репортаж из твоего гомосятника?Дмитрий Соловьевтак а сейчас как будто какая-то другая "команда" страну грабитЛеонид АлексеевИИринаПутина то на калошах замкнуло ,он дважды нес этот бред в 2012 и 2019 ,теперь у него какие-то мифические большевики виноваты в том что в свою антибольшевистскую/антикоммунистическую Перестройку ,враги большевиков-коммунистов захватили СССР ,и расчленили его под заклинания о "свободе и независимости ", и сделали расчленение СССР своим главным государственным Праздником .евгений кузинОпять ты здесь,дура малахольная!тебе в Кащенко уже прогулы ставят.Владимир EвтушенкоОпять ты здесь,дуболом поганый!тебе в Кащенко уже прогулы ставят.Дмитрий Соловьевопять ты тырнет засераешь, поори на улице вслух..Леонид АлексеевЛеонид АлексеевНу,дак Члены кпсс и расЧленили?Или как??Николай КузнецовНу ты и урод моральный. Это до какой же степени надо опуститься морально, чтобы писать женщине такие гадости. Ты же даже не человек, ты вошь лобковая в теле человека. Ладно, мне хрень всякую пишешь. что с такого долбодятла взять, чмо и есть чмо. Но так легко женщин оскорблять. это уж мразью законченой надо быть.Леонид АлексеевНу,наконец-то честно признался,что ты-женщина!!!А ты знаешь,может ты не совсем пропащий кумунистик,раз можешь иногда признавать свои недостатки!?Николай КузнецовЕсли ты пытаешься сострить, то попытка не засчитана, уж очень притянуто, просто до глупости. Давай, попытайся еще, лучше с матерком, тут ты в своей стихии. Хотя тоже ума большого не надо. Я на таких не обижаюсь, что ж с убогих взять. А вот на женщин, уж очень гадостно выглядитЛеонид АлексеевДурик,ты про Ирину что ли?Ты эту лахудру,эту коммуняцкую фанатку называешь женщиной???Ну,ты совсем дебил!Да эту "женщину"да перенести в 1919 год,да в подручные жидовки Розалии Землячки,которая в то время в Крыму пролила реки человеческой крови...Эта "женщина" показала бы себя в полной красе!Я смотрю ты просто мелкий дурачок,совершенно не разбирающийся ни в жизни,ни в людях!Хотя может и сам такой же,просто спекулируешь такими словечками как "совесть","честь","зэнсина"...Вячеслав НецветаевМудло пропиндосское!!!Николай КузнецовДа, и про Ирину. Да такое как ты, любую женщину или ребенка обматерит, а то и пнет, если тебе чем-то будут не угодны. И, пожалуйста, не суди о людях по себе. Если ты урод по жизни, то это не значит, что все такие, потому что если бы все были подобны тебе, то нашей страны уже и не было бы. Притом даже не в 45-ом, а в 20-ом. Вот так-то, крупный дурак.Леонид АлексеевТак твоей коммуняцко-педерастической страны уже и нет!А есть моя страна-Россия,за которую я со всеми тупыми,но агрессивными,вроде тебя или бесноватой Ирины,буду бороться всеми доступными мне методами!Чтобы не дай Боже не возродился опять коммуняцкий фашистский режим!Заруби себе это на носу,слаборазвитый и малограмотный окурок коля!!Леонид АлексеевТы иди-иди,дон педро,куда шёл...Николай КузнецовЧудак на букву М, ты посмотри на свой лексикон и может поймешь, кто тут тупой, агрессивный и малограмотный. Смешно! Всегда смешило, как какой-нибудь негодяй обзывает кого-либо негодяем. Нонсенс. Или может ты и в самом деле чуток с придурью?Вячеслав НецветаевСебя что ли нарисовал, пидор?Леонид АлексеевРаз такое омерзительное ебло,значит твоё,чушок гнойный!Леонид АлексеевНиколай Абрамович,а Вы не заметили кто начал первый проявлять агрессию?Всегда почему-то коммуноиды начинают с хамства и нарываются потом вот на это!А я всего лишь принял тот стиль,на котором любят общаться недоразвитые коммуноиды типа Вас,Николай Абрамович!А то,что вы,коммуноды, недоразвитые-это факт.Нормальный человек в кумунисты не пойдёт,ибо это плохие люди...кровавые...без чести и совести...Николай КузнецовХамство? Да ты на третьем месте по хамству, после Ведерникова с Майком, или даже разделили верхушку пьедестала, развитый ты наш. Да еще честь и совесть приплел. И это ты! Тот, который всех оскорбляет походя! Забавно! Ну вы извраты. Дмитренко обзывает многих быдлом (а сам то уж...), Натесов чуть что верещит: - "А я тебя оскорблял?". Это он-то, известная пиндошлюшка. А Алексеев оказывается невинный агнец, которого все шпыняли и он только защищался. И к сведению, коммунистом я не был, туда чаще лезли всякие прощелыги, для карьеры. Но идеи коммунизма мне нравятся, вот только похерили его такие пролазы, как ты.Леонид АлексеевТы лишний раз доказываешь,что ты-ебанат!Идея ему нравится,видите ли...А ты,идиот,знаешь,сколько из-за этой вашей бредовой идеи пострадало людей!?У меня вот тоже есть идея,которая мне нравится:чтобы рождались только умные и добрые люди.И чтобы никто никого не убивал.Но я знаю,что это бред и за свою идею никого не преследую.Но вы же, ебанутые коммуноиды, за свою идею,которая ещё бредовее моей,набили,уморили голодом или просто сломали жизни десяткам миллионов людей!И после этого ты хочешь,чтобы я тебя считал умным?Да к тому же ты ещё и лживая тварь:я к тебе вообще не обращался,но ты влез со свим "культурным" постом,оскорбив меня.Я ответил,а ты думал будет по-другому,ты,недоумок коммунистический?(Вот оно:Ну ты и урод моральный. Это до какой же степени надо опуститься морально, чтобы писать женщине такие гадости. Ты же даже не человек, ты вошь лобковая в теле человека. Ладно, мне хрень всякую пишешь. что с такого долбодятла взять, чмо и есть чмо. Но так легко женщин оскорблять. это уж мразью законченой надо быть.).Так кто из нас порядочнее?Николай КузнецовТвой диагноз - дурак и это на всю жизньЛеонид АлексеевSamariumВ этом вопросе вполне поддерживаю нашего Президента... Только вот, чья вина, что подобное было допущено на Украине и привело к тому, к чему привело? Кто направлял туда Зурабова, Черномырдина и прочих... и что они там сделали чтобы не допустить подобного развития сценария? почему Россия оказалась полностью беспомощной в данной ситуации и сейчас пожинает плоды своего бессилия?Владимир EвтушенкоА что могли сделать там два этих дуболома и хапуг? Им похеру были интересы России.Леонид АлексеевСогласен с Вами!Надо было направить туда Иисуса Христа или в крайнем случае Вишну с Кришной,а то и самого Будду...ТТатьянаПутин сейчас уже не находит нужным ( кто захочет всё равно поймёт как надо) говорить прямо и без подтекста, он склонен говорить обтекаемыми фразами( как выразился автор), но интерпретация его слов автором мне определённо понравилась...Евгений Пакалинавтор во во сём твоём тексте я увидел цельного толь ко то .что Россия ограблена .причём тут вообще хохляндия?Владимир EвтушенкоВ любом государстве всегда два народа - богачи, независимо от национальности, и бедняки, единые в своей бедноте.Дмитрий Соловьевнеа, в нормальном государстве и богатые и бедные это один народ. потому что в нормальном государстве РАБОТАЮЩИЕ НА ЯВЛЯЮТСЯ БЕДНЫМИ а еще - богатым не дают борзеть, да и ВОРОВАТЬ не дают, а если человек разбогател честно, то ему уважуха.АлександрЯ думаю, что Россия не ограблена, а надеялась купить "элитку" укров. А надо было воспитывать.ННиколайМеня в данный момент больше волнуют цены на продукты, а Украина пусть живет так как ей хочется.Владимир БарышевВот если бы он еще и в самой России, с такимс пылом и так же защищал простой народ и русских, в том числе, а не довел большинство населения до нищеты, за время своего правления, Все время заступается за кого-то зап рубежами только не за собственных граждан, работающих за копейки,бедные семьи и пенсионеров например, Украину же, он сам и его власть своим бездействием, своей бездарной политикой оттолкнул, когда надо было в самом начале что-то делать, а теперь статейками хочет что-то решить!АлександрГде ты нищету в России углядел?Дмитрий Соловьев12-20 тыр это тира богатые ?АлександрА у кого такие зарплаты?Только у рукожопых и умственно отсталых.Я тебе,Дима,это много раз писал.Дмитрий Соловьеввот приезжай в Псков и покажи как надо трудоустраиваться звездеть не мешки ворочатьКремлебот ПутинаИ сколько тыс. руб., по твоему, является показателем богатства?АлександрМне и дома хорошо. Приезжай в Москву и устроишься на 120 тыс.без особых проблем.А хочешь,можешь и в Пскове устроиться "Курьер в службу доставки (на личном автомобиле) от 58 000 руб. Псков, сменный график, опыт работы Без опыта, образование любое".Вячеслав НецветаевНу вылез опять...АлександрВозразить есть чем?lev birjukovЗадолбали вы уже всех с этой украиной !!!...Владимир БарышевКстати сказать, Россию ,больше всего ограбили и продолжают грабить его же собственные друзья и соратники.АлександрУ тебя что украли?Дмитрий Соловьеввсе что украли, раздели на 145 млн или сколько там осталось, получишь точную цифру.АлександрТак,что украли?Что делить? Я как -то разделил всю выручку от нефти.Получилась смешная сумма.Около 200$ в год на человека.Дмитрий Соловьеввсе что персонажи из форбс и прочие "освоили" сосчитайАлександрТы им претензии предъявляшь,вот и считай.Мне они не интересны.И кто тебе,дураку,сказал,что они деньги украли?Николай КузнецовА я не ты, и мне на эти 200 баксов насрать. У меня украли страну, где детей учили, что такое хорошо и что такое плохо, что мошенничать и спекулировать плохо, что обижать слабых, женщин и др. нельзя и так далее. А теперь нае...и ближнего, пока он не нае..ал тебя, теперь любой ублюдок может оскорбить женщину и ни-че-го, ограбить и тоже ничего. Про буратино может читал в детстве? Так точь в точь страна дураков. И мне обидно свою за страну, вот теперь я понимаю крестьян, жгущих все подряд поместья при бунте. Это была не зависть, как вы любите трындеть, это просто задолбали все буржуи. Своим грабежом, наглостью, вседозволенностью и безнаказанностьюЛеонид АлексеевАлександрА вот это называется пустая болтовня малограмотного идиота.Никого не заставляют стать обыкновенной сволочью.Ни в СССР,ни сейчас.А коли стал,то в этом не государство виновато,а ты сам.Николай КузнецовСвое фото выложил, идиот.Николай КузнецовВот как раз подобное и может утверждать идиот. Что, как тебе не могли ответить, так ты изображал из себя образованного человека, а как получил отпор, так и попёрло из тебя сущность твоя. Вот и вся ваша грамотность. Сверху шелуха из псевдо честности, которая сразу облетает и вылезает Саса Дмитренко, Натесов с Полосовым. Лучше бы не пыжился и не изображал из себя невесть что.АлександрНет Коля,идиотом здесь ты выступаешь. Диалог между рыцарем Ланцелотом, убившем Дракона, и бывшим другом рыцаря — Бургомистром, который стал слугой Дракона. Бургомистр. Меня так учили. Ланцелот. Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?Николай КузнецовЧто, Саня, фильм вспомнил из своего проклятого советского прошлого? Да плохо тебя учили, тебя-то как раз и купили за твое благополучие. Ведь по сути ты Саша Дмытренко и компания.АлександрДля меня советское прошлое ни разу не проклятое.Это моё детство,юность,зрелость.Я советский человек.Но,в отличие от тебя,похоже,умный.А ты так ни хрена и не понял.Адольф ПешковАвтор явно решил перед выборами подлизывать путинскую задницу. Он и начал то с кучи говна на СССР. НАС НАУЧИЛИ,,,, Ублюдок ты, это тебя научили за последние 30 лет всем властным кульбитам. И ничего и никто ни за чей счёт не образовывался. "Очевидно одно, ТРИ мудака, которые и в советское время слушали только "Голос Америки" , и будучи уверенными, что советские люди не между строк и между глаз, а наяву видели своё благополучие и никогда не поверят, что их могут надуть, решили наказать этот НАРОД за свою преданность Родине. Собрались вместе и разделили богатый жирный пирог на троих, заведомо по хамски вычеркнув все республики. А, как известно три ПАХАНА со своими бандами никогда не уживутся мирно. Необходим СМОТРЯЩИЙ. И каждый выбрал в смотрящих США. Больше всех повезло белорусам, где нашёлся смелый и талантливый гражданин и сохранил для своего народа всё, что было на его территории. Остальное всё пустое словоблудие.Леонид АлексеевИИринаВраги коммунистов на территории СССР -во всем аномалия человечества ,ни на что нормальное не способные ,включая то ,что они не оказались способными -как всегда это было в мировой истории , когда люди ,включая большевиков ,захватив свою страну с помощью переворотов /революций -БРАЛИ за это ответственность .Нет ,они нагородили кучу трусливых бредней ,даже то ,чего просто не может быть ,У них и СССР "развалился сам собой ,потому что сгнил ", и это не они устроили контрреволюцию , запретили КПСС, а большевики -коммунисты и их сторонники . НО при это сами они .начиная с Перестройки , считают что имеют право что им вздумается вытворять с республиками СССР и их народами .GgrainvnА то, что происходит сейчас, при этой власти, это не ещё большее ограбление? Ну да, это, конечно же, другое, как говорят западные партнеры кремлевских засидельцев.Artem Воробьевhttps://video.mirtesen.ru/videos/personal/2048444Алла ДубининаПора окончательно проявить для России степень ее интегрированности в Нэзалежну и перекрыть кислород невзирая на тех кто на этом кормится последние 30 лет.Алексей ПлескачНадо всё у этих забрать - пообластно - а самих - ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО - кончить. Спокойно, твёрдой рукой! ВСЕХ.Комментировать
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