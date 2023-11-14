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Шаляпин такого не заслужил!

Шаляпин такого не заслужил!

О памятниках и новоделах, уродующих исторический центр Петербурга Игорь Веремеев    Бурные споры развернулись в Петербурге вокруг утвержденного на минувшей неделе проекта памятника выдающемуся русскому певцу Федору Шаляпину.

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Комментарии
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Федор Родников
Финансирование это ерунда,а вот КТО принимал это уё*ищество?-создаётся впечатление,что мэры и губеры  рождались и воспитывались на помойках.
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16 час.
Игорь Михайлович
всех этих скульпторов, прежде чем заключать с ними контракт на такие работы, для начала нужно на проверку к наркологу отправлять, а потом требовать справку о том, что на учёте в психоневрологическом диспансере не состоят
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15 час.
Тамара Кукушкина
Какой рукожопый смог это сделать?А кто дал на это согласие?Просто ужас!!!
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9 час.

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