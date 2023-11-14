Шаляпин такого не заслужил!

Финансирование это ерунда,а вот КТО принимал это уё*ищество?-создаётся впечатление,что мэры и губеры рождались и воспитывались на помойках.

Игорь Михайлович

всех этих скульпторов, прежде чем заключать с ними контракт на такие работы, для начала нужно на проверку к наркологу отправлять, а потом требовать справку о том, что на учёте в психоневрологическом диспансере не состоят