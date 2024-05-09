Лукашенко назвал Путина форпостом в противостоянии попыткам переписать историю

Президент Белоруссии тепло поздравил Владимира Путина с Днём Победы.В поздравительной телеграмме, опубликованной пресс-службой белорусского президента, говорится о том, что лишь единство России и Белоруссии является на сегодняшний день главным форпостом в противостоянии попыткам переписывания истории.