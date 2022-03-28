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Апелляцию «Химок» на решение не давать «Локо» техническое поражение из-за Кухты рассмотрят 30 марта

Определена дата рассмотрения апелляции «Химок» на решение КДК РФС по делу Яна Кухты. Форвард зимой перешел в «Локомотив» из пражской «Славии» и забил победный гол в ворота «Химок» (3:2) в 20-м туре РПЛ.

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