Апелляцию «Химок» на решение не давать «Локо» техническое поражение из-за Кухты рассмотрят 30 марта

Определена дата рассмотрения апелляции «Химок» на решение КДК РФС по делу Яна Кухты. Форвард зимой перешел в «Локомотив» из пражской «Славии» и забил победный гол в ворота «Химок» (3:2) в 20-м туре РПЛ.