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Калуга-поиск

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Днём 9 сентября в Калужской области уничтожили 14 беспилотников

Днём 9 сентября в Калужской области уничтожили 14 беспилотников

В среду в течение дня Калужская область подверглась атаке боевых беспилотников. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, в течение дня 9 сентября силы ПВО уничтожили 14 БПЛА над территориями Бабынинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Перемышльского, Сухиничского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов.

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