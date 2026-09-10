Днём 9 сентября в Калужской области уничтожили 14 беспилотников

В среду в течение дня Калужская область подверглась атаке боевых беспилотников. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, в течение дня 9 сентября силы ПВО уничтожили 14 БПЛА над территориями Бабынинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Перемышльского, Сухиничского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов.
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