Bloomberg: США хотят ограничить доступ Китая к передовым чипам для ИИ

Global Look Press/Karin Rollett-Vlcek/imageBROKER.com Руководство США обсуждает возможность введения дополнительных ограничений на поставки в Китай чипов памяти для искусственного интеллекта, произведенных в Штатах и Южной Корее, а также оборудования для их производства.