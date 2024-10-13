Аким Мангистау поздравил призеров Олимпийских игр

Сегодня, 12 октября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял заслуженного спортсмена РК Елдоса Сметова, завоевавшего золотую медаль по дзюдо на прошедшей в Париже Олимпиаде 2024 года, бронзового призера Парижской олимпиады, заслуженного спортсмена РК Гусмана Кыргызбаева, бронзового призера чемпионата Азии по дзюдо среди молодежи этого года, мастера спорта Республики Казахстан мангистаусца Азата Кумисбаева, передает inAktau.